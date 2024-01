Fasnacht in Maulburg: Narrenbaumstellen wird größer

Drei Stände statt einem

Das Narrenbaumstellen wird in dieser Saison „größer als vergangenes Jahr“, betont Schanz. Sie erklärt im Rückblick, dass man nach der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr „schier überlaufen“ worden sei. Der Andrang am Verpflegungsstand sei so erfreulich und überraschend groß gewesen, dass man nun mit drei Ständen statt nur einem plant. Zudem soll es ein Zelt auf dem Rathausplatz geben und der Ausschank in diesem Jahr ausgeweitet werden. Geplant ist außen eine Bewirtung bis 23.30 Uhr. Schanz hofft, dass sich dadurch der Andrang „ein bisschen verteilt“. Beim Ausschank wird die Narrenzunft tatkräftig vom Musikverein Maulburg unterstützt.