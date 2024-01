Fasnacht in Schwörstadt: VHN-Narrentreffen am Sonntag

Los geht es am Samstag um 19 Uhr mit einem Guggen-Sternmarsch und -konzert auf dem Hallenparkplatz. Der Brauchtumsabend beginnt um 19.30 Uhr. Es spielt die Partyband „Popcorn“. Im Zelt legt DJ Jean Paul auf.

Am Sonntagmorgen beginnt um 9 Uhr in der katholischen Kirche St. Clemens und Urban ein Narrengottesdienst. Anschließend findet in der Festhalle der Zunftmeisterempfang statt. Der große Umzug verläuft ab um 13.33 Uhr auf der Hauptstraße. Start ist in der Königsberger Straße, von dort aus ziehen die Teilnehmer bis zur Kirche, biegen in die Hauptstraße ein und laufen dann bis zur Römerstraße. An der Festhalle wird sich der Umzug auflösen. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 3500 Teilnehmern. Darunter werden zahlreiche Gastzünfte sein, so die Fellteufel aus Emmendingen, die Buchenbronner Hexen aus Homberg, die Narrenzunft Jestetten, die Senwig-Hexen Hausach, die Schwenninger Bären, der Narrenverein Anselfingen 1907 und die Narrenzunft Neufingen. Zahlreiche Zünfte werden aus dem Kreis Villingen und aus dem Bodenseegebiet erwartet. Erstmals wird auch eine Narrengruppe aus Frankreich an einem VHN-Treffen teilnehmen: die Schnackeschlagger-Wagges aus Zillisheim.