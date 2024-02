Fasnacht in Steinen: In die Wehmut mischt sich Vorfreude

Appell an örtliche Cliquen

Darauf freute sich auch der anwesende wie entmachtete Rathauschef Gunther Braun. Doch keine Feier ohne Wermutstropfen: Schade sei, bedauerte Volz, dass sich keine andere Clique, von denen es in Steinen einige gebe, an der örtlichen Fasnacht beteilige. Dazu passte, dass im Narrendorf gleich um die Ecke einiges los war. Gleichwohl fanden nur die Wenigsten den Weg zur altehrwürdigen Verbrennung. Die Steinemer Gruppierungen bleiben unter sich, bedauerte Volz. Da dränge sich auswärtigen Besuchern die Frage auf: Seid ihr noch zu retten?

Thema am Rande war der noch unverdaute Austritt der Frösche-Clique aus der Zunft. Burgi Braun – der erneut als Zauberer Merlin unterwegs war – sagte, ohne die Frösche gehe es gar nicht. Bei jeder Veranstaltung gaben sie den Ton an. Die Frösche, so Braun, müssen wieder zurück in die Zunft, das liege auf der Hand.

Das Schlusswort von Volz war ein Dank: Dieser richtete sich an alle, die sich tatkräftig eingebracht haben, angefangen bei den beiden Feuerwehren und der Gemeinde, sämtlichen Vereinen, dem Rudi Steck-Team, allen Mitgliedern und Helfern sowie Techniker Frank Huber.