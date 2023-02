Fasnacht in Steinen Narren haben jetzt das Sagen

Und am Ende zeigte sich Braun selbstbewusst und positiv. „Hoffnung gibt’s auf jeden Fall in Steinen und im hintern Tal. Bürgerbüro, Fuhrpark, viele Bänke, für die IT gibt’s neue Schränke. Der Sport wird unterstützt auf breiter Flur, die Senioren leben wie in Kur. Radeln, Schwimmen, Wandern an der frischen Luft, in Steinen herrscht ein guter Duft. Schön ist es, hier zu leben, und leicht auch, Geld auszugeben. Ihr Narren seid jetzt am Zepter dran, fangt damit was Tolles an. Lasst Euch nit verdrieße, werft Konfetti gege d’Krise“.

Braun sprach’s, übergab den Narren die mit Süßigkeiten gefüllte Rathauskasse und verteilte auch selbst Süßigkeiten unters Publikum.

Ausgelassen gefeiert

Der neue Rathaus-Chef Dieter Volz verlas die närrischen Gesetze und danach zog er von der Frösche-Gugge angeführte Hemdglunki-Umzug durch Steinen und zurück zum Rathaus, wo ein Team um Rudolf Steck, den Höllsteiner Stellvertreter von Braun, für Kinder Wurst und Wecken auf Lager hatt, die Gugge kräftig musizierte und die Glunkis ausgelassen feierten. Am morgigen Sonntag zieht dann ab 14.11 Uhr der Fasnachtsumzug durch Höllstein.