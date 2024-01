Fasnacht in Todtnau: Kunterbuntes Programm der Narren

Höhepunkt: Rosenmontag

Der farbenfrohe Rosenmontagsumzug am 12. Februar steht dieses Jahr ganz unter dem Motto „Us mänkem wirsch it schlau, so isch es halt in Todtnau!“. Auch dieses Jahr werden wieder einige Hundert auswärtige Narren und Musiker in Todtnau erwartet, zusammen mit den zahlreichen Mottowagen der örtlichen Wagenbauzinken. Beginn ist um 14.11 Uhr. Nach der Prämierung der Wagen geht die Party dann wieder auf dem Marktplatz, in der Turnhalle und in fast allen Todtnauer Lokalen los.

Die letzten Narrenfreuden

Am Dienstagnachmittag, 13. Februar, bieten die einzelnen Stadtteile ein sehenswertes buntes Programm, das besucht werden sollte, bevor es um 18 Uhr in der Eisdiele „La Piazzetta“ zum „Verurteiltenball“ geht. Hier müssen dann die am freitäglichen Narrengericht Verurteilten Narren ihre Strafe verbüßen. Auch die „Rätschgoschen“ werden dazwischen einen letzen Gastauftritt für dieses Jahr hinlegen. Im Anschluss verabschiedet sich die Narrenschar von der fünften Jahreszeit. Bevor die Fasnachtshexe in Feuer und Rauch aufgeht, treffen sich die Narren pünktlich um 21 Uhr für den letzten kleinen Umzug durchs Städtle.

Den endgültigen Abschluss bildet das Scheibenschlagen am Hasenhorn am Sonntag, 18. Februar. Der Holzstoß wird durch die Zundelmacher um 18 Uhr entzündet. Gemeinsamer Abmarsch am Marktplatz ist um 17.45 Uhr.