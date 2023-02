Fasnachtsverbennung in Steinen „Frau Fasnacht“ verbrannt

Hästräger der örtlichen Cliquen Schnudernase, Frösche und Häfnetgeischter trugen die Puppe vom Cornimontplatz zum Marktplatz, wo eine große „Trauergemeinde“ wartete. Unter lautem Schluchzen und Wehklagen der Anwesenden verkündete Dieter Volz aus der Narrenzunft-Führung, dass es schön sei, so viele Teilnehmer an einem so traurigen Anlass zu haben, es jetzt aber endgültig vorbei sei mit der Narretei in Steinen.

Erfolgreiche Kampagne

Das Urgestein der Steinen-Höllsteiner Fasnacht bilanzierte kurz eine schöne, anstrengende, aber auch erfolgreiche Narren-Kampagne. Die habe nach einem Jahr mit lediglich Online-Angeboten, dann einer abgespeckten Version heuer endlich wieder stattfinden können und habe bei allen Straßenfasnachtsanlässen gute Beteiligung und tolle Stimmung gebracht und so auch die gute Verankerung der Narretei im Dorf belegt, sagte Volz. Alle Veranstaltungen seien gelungen – von der im Freien durchgezogenen Fasnachtseröffnung an Dreikönig, den Umzügen am Hemdglunki und am Fasnachtssonntag mit viel Resonanz und vor allem der Rekordbeteiligung an der Kinderfasnacht.