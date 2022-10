FC Basel Anspruch und Wirklichkeit...

Wie man es auch dreht und wendet, der FC Basel hat in dieser Saison bislang nicht die Qualität, um in das Titelrennen einzugreifen. Aktuell scheint es so, dass für den FCB Platz eins bereits jetzt schon außer Reichweite ist. Das schmerzt vor allem Alex Frei gewaltig. Der Trainer hat in den vergangenen Wochen und Monaten an vielen Schrauben gedreht. Mit wenig Erfolg. Lediglich im internationalen Geschäft ist der FC Basel auf Kurs. Nach dem 3:3-Unentschieden am vergangenen Donnerstag in Bratislava führen die Bebbi die Tabelle in der Conference League nun alleine an.