FC Basel Basel auf Formsuche

An der Aktion von Basels Torhüter Marvin Hitz lag es mit Sicherheit nicht, dass sich der FC Basel mal wieder um den Lohn von drei Punkten brachte. Der Schlussmann versuchte in der 42. Minuten einen Rückpass von Noah Katterbach zu klären, schoss dabei Oyewusi an und der Ball prallte zum 1:2-Anschlusstreffer ins Basler Gehäuse.

In der zweiten Halbzeit fiel Rotblau dann wieder in seine alten Muster zurück. Schlampiger Spielaufbau, kaum noch nennenswerte Strafraumszenen, und jetzt müssen die „Bebbi“ am Sonntag ausgerecht beim Rivalen Young Boys Bern antreten – mit einem Trainer, der einfach keinen Rat mehr weiß, warum seine Mannschaft immer wieder das Fußballspielen einstellt. Auch auf der Pressekonferenz zum Spiel in Bern wusste Frei keine Erklärung. Aber der Trainer sitzt derzeit sicher in seinem Sattel, kann sich auf den Rückhalt durch den Verwaltungsrat des FC Basel verlassen.