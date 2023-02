FC Basel FCB: Im Cup Flagge zeichen

Ein Selbstläufer wird der heutige Auftritt in der Nordwestschweiz allerdings nicht. Ganz im Gegenteil: Der FCB sieht sich heute im Kybun Park in der Außenseiterrolle, obwohl der direkte Vergleich für Rot-Blau spricht. Die Basler haben in der Meisterschaft im heimischen „Joggeli“ 3:2 gewonnen und in St. Gallen 1:1 gespielt.

An starke Leistung nach der Pause in Lugano anknüpfen

Die starke zweite Halbzeit am Sonntag im Meisterschaftsspiel in Lugano macht durchaus Hoffnung, dass der einstigen Schweizer Fußball-Macht der Sprung ins Halbfinale gelingt. Diese enorme Leistungssteigerung war notwendig, um beim FC Lugano aus dem 0:2-Rückstand zur Pause noch ein 2:2 zu machen.