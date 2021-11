Nikosia (pd/nod). Der Omonia FC und der FC Basel haben sich am Donnerstag in der Gruppenphase der Conference League in Nikosia 1:1 getrennt. Mit diesem Remis sicherte sich der FCB bereits das europäische Überwintern aufgrund der besseren Bilanz in den Direktbegegnungen gegen Nikosia. In der Schweizer Super League ist der FC Basel am morgigen Sonntag ab 16.30 Uhr im heimischen St. Jakob-Park gegen den FC St. Gallen im Einsatz.