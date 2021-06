FC Basel Geht Kasami schon wieder?

Beim FC Basel absolvierte Kasami 32 Einsätze und brachte das runde Leder zwölf Mal im gegnerischen Kasten unter. Im rotblauen Dress hat sich der 29-Jährige schnell zu einer verlässlichen Größe entwickelt.

Würde Kasami gehen, verlören die Basler einen wichtigen Akteur. Andererseits hat der FCB auf dieser Position einige Optionen. Dass ein Abschied durchaus denkbar ist, zeigen auch die Äußerungen von FCB-Besitzer David Degen, der kürzlich erklärte, dass er die Mannschaft wieder verjüngen wolle.

Apropos. Gleich drei junge Kicker aus der Nachwuchsabteilung haben beim FC Basel unlängst ihren ersten Profivertrag unterzeichnet. Carmine Chiappetta, Andrin Hunziker und Leonardo Gubinelli werden weiterhin für die „Bebbi“ auflaufen. Chiapetta und Hunziker unterzeichneten einen Kontrakt, der eine Laufzeit bis Sommer 2025 hat, Gubinelli unterschrieb bis Sommer 2023.

Junges Trio unterzeichnet ersten Profivertrag

Chiappetta ist 18 Jahre alt und in der Offensive zuhause. Auch Hunziker ist 18 Jahre alt und ist ausgebildeter Stürmer. In der U18 des Vereins verbuchte das Talent in zwölf Spielen gleich 21 Tore.

Zwei Jahre mehr auf dem Buckel hat Mittelfeldspieler Gubinelli. Chiappetta und Hunziker konnten in der vergangenen Saison mit Teileinsätzen zudem bereits ihre Premiere in der ersten Mannschaft feiern. Noch nicht fest steht, ob das Trio bereits in der Saison 2021/2022 fest zum Kader der ersten Mannschaft gehören werden.

Die Equipe um Cheftrainer Patrick Rahmen trifft sich nächste Woche schon zur ersten Übungseinheit. Für den 21. Juni ist der Trainingsstart terminiert. Drei Tage später geht es für den FCB ins Trainingslager. Bis zum 2. Juli weilt der rotblaue Tross in Crans-Montana. Und die ersten Testspiele sind ebenfalls schon geplant. Am 7. Juli trifft der FCB auf die Grasshoppers aus Zürich, während am 10. Juli der FC Aarau zum Test nach Basel kommt. Das erste Pflichtspiel steigt für Rahmen & Co. am 22. Juli. Dann geht es im Hinspiel in der zweiten Runde der Conference League-Qualifikation gegen einen noch unbekannten Gegner. Drei Tage später startet dann die Super League in die neue Spielzeit.

Degens Zielsetzung für die anstehende Runde: „Wir wollen so lange als möglich oben mitspielen. Und natürlich wollen wir in den nächsten Jahren wieder einen Titel gewinnen. Nach den vergangenen vier Jahren wäre es unvernünftig, jetzt schon den Titel als Ziel auszugeben. In der übernächsten Saison ist das womöglich aber schon anders.“