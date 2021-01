FC Basel Test: EffektiverFC Basel

Die Basler zeigten sich vor allem im ersten Durchgang sehr effizient. So hatte in Abschnitt eins der FC Aarau die Chancen, der FCB erzielte jedoch die Tore. In den ersten zehn Minuten entschärfte FCB-Goalie Djordje Nikolic drei hochkarätige Gästechancen. Die Tore fielen dann aber eben auf der anderen Seite. Das erste nach einer guten Viertelstunde durch Fabian Frei. Nach einem Pass von Pululu erhöhte Cabral noch vor der Pause auf 2:0.

Beide Mannschaften nahmen in der Pause zahlreiche Wechsel vor. Drei Minuten nach Wiederbeginn erhöhte der eingewechselte Ricky van Wolfswinkel auf 3:0. Damit war die Messe gelesen. In den letzten zehn Minuten schraubten erneut van Wolfswinkel und Edon Zhegrova das Ergebnis auf 5:0. Nun folgt am morgigen Samstag der abschließende Test gegen den FC Chiasso. Anpfiff im Basler Nachwuchscampus ist um 14.30 Uhr.