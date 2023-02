Fechten Degen-Sieger zurück zu den Wurzeln

Internationales Flair am zweiten Wettkampftag

Gerade aus dem benachbarten Ausland hätte sich Strittmatter für den ersten Turniertag, als die Degenfechter im Seniorenbereich und die Florettfechter in der U20 ihren Meister suchten, noch die eine oder andere Anmeldung mehr gewünscht.

Doch das Gesamtfazit fiel für Strittmatter durchweg positiv aus. „Wir hatten doch einige internationale Gäste aus Belgien, Tschechien, der Schweiz und aus Frankreich. Von den Sportlern kam eine gute Resonanz“, freute sich der Verbands-Präsident. Gerade bei den Florett-Fechtern waren viele Teilnehmer am Start. „Florett-Turniere gibt es nicht so viele. Wenn man ein gutes Feld hat, dann kommen die Athleten dann auch gerne.“

Auch wenn nicht so viele Teilnehmer aus dem Ausland am Start waren, war das Starterfeld an beiden Tagen durchaus mit nationaler und internationaler Klasse bestückt. So ging zum Beispiel am Samstag in der U20-Klasse der Florettfechter mit Michel Mäder (Freiburger TS) der amtierende Deutsche Juniorenmeister an den Start. Im Finale unterlag er allerdings seinem älteren Bruder Finian Mäder.

Für einen weiteren internationalen Touch sorgte die Belgierin Britt Nijsen. Sie holte sich souverän den Titel bei den Florett-Damen.