Gut besucht war die St. Fridolin Kirche in Lörrach-Stetten an Christi Himmelfahrt. Die Kirchengemeinde hatte zur Eucharistiefeier mit anschließender Flurprozession über die Wegekreuze am Fridolinsfelsen, am unteren Maienbühlweg, bei der Kaltenbach-Stiftung und am Jugendhaus geladen. Die Feier wurde von Pater Yves Irakoze geleitet. Gewaltige Orgelklänge begleiteten die Kirchengesänge, das Gotteshaus war von Weihrauchduft erfüllt.