Feiertage: Fest und Konzert der Stadtmusik an Vatertag und Muttertag

Das Vatertagsfest

Musikalisch wird das Vatertagsfest im Wölblinquartier um 11 Uhr vom Jugendorchester der Stadtmusik unter der Leitung von Jasmin Weinelt eröffnet. Ab Mittag übernehmen „Eifach so und Freunde“: Thomas und Uli Denzer unterhalten zusammen mit Emilian und Ivo mit Liedern aus verschiedenen Genres. Verköstigt werden die Gäste unter anderem mit Steaks und Würstchen vom Grill sowie Pommes frites. Der Durst kann am Bierbrunnen gelöscht werden – natürlich auch alkoholfrei – und in der Kaffeestube gibt es Kaffee und Kuchen. Für Kinder gibt es ab 14 Uhr eine musikalische Bastelaktion. Von 13 bis 16 Uhr können Kinder, Jugendliche und Erwachsene außerdem Blasinstrumente ausprobieren und das Schlagwerk besichtigen. Bei Regen wird das Fest in den Saal des Vereinsheims verlegt.

Das Muttertagskonzert

Seit vielen Jahren spielt die Stadtmusik am Muttertag im Rosenfelspark. Auch am Sonntag, 12. Mai, 11 Uhr, ist dort ein Konzert mit beiden Orchestern geplant. Eröffnet wird es von der Blockflötengruppe unter der Leitung von Anna Gramespacher, die Anfang des Jahres gegründet wurde und nun ihren ersten kleinen Auftritt hat. Anschließend spielt das Jugendorchester unter der Leitung von Jasmin Weinelt.