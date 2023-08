Ferien in Hausach Kinder paddeln auf Schlauchbooten Gewerbekanal hinunter

Getränke im Schatten

Die Jäckels allerdings transportieren die Boote und Getränke mit Auto-Anhängern. An der Brücke am Gewerbekanal angekommen, bat Rosemarie Jäckel die Kinder erst einmal in den Schatten – zur Ausgabe kühler Getränke. Dann erst wurden die Schlauchboote zu Wasser gelassen, die Kinder durften gruppenweise drin Platz nehmen, die Jäckels drückten den kleinen Seeleuten Ruder in die Hände und schoben sie an. Die Kinder ließen sich die gut 250 Meter kanalabwärts treiben bis zum Anlegeplatz beim Kindergarten. Dort wurden die Boote aus dem Kanal genommen, und – ganz nach eigenem Ermessen – entweder dem Grünstreifen linkerhand des Kanals entlang oder aber durchs Wohngebiet und im Schatten der Häuser zurück zum Startpunkt getragen.