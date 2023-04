Ferienregionen Wandern mit Perspektivwechsel

750 Teilnehmer erwartet

Bisher fand das Wanderopening mit einer einzigen Wanderung am Belchen statt, blickt Schönaus Tourismuschef Matthias Kupferschmidt beim Pressegespräch zurück. Nun wird die Eröffnung der Wandersaison groß aufgezogen: 13 Wanderungen werden geboten, die von Naturpark-Gästeführern, Biosphären-Guides oder langjährigen Wanderführern begleitet werden. Die Veranstalter rechnen mit 750 Teilnehmern. „Nun ist es zum ersten Mal in dieser Größenordnung, und dabei wollen wir Themen, die sich bei einer Wanderung am Belchen aufdrängen, mit einbinden“, so Kupferschmidt. „Das Interessante dabei wird sein, den Teilnehmern den Perspektivwechsel aufzuzeigen.“

Vieles sei auch nur vor Ort zu vermitteln, zum Beispiel, dass die Nester der extrem seltenen Bodenbrüter am Belchen kaum zu sehen sind, so Christoph Huber vom Fachbereich Naturschutz des Biosphären-Gebiets Schwarzwald. Dies erfahren und erleben die Teilnehmer dann bei der Wanderung mit einem Vogelkundler.