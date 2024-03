Feuerwehr: Feuerwehr Schwörstadt hat Erfolg mit guter Jugendarbeit

Viele Mädchen dabei

Zum Jahreswechsel gehörten der Kinder- und Jugendfeuerwehr insgesamt 24 Mädchen und Jungen an, davon 14 in der Kindergruppe. Mädchen machen mit neun Mitgliedern einen großen Anteil aus. In der Kindergruppe sind es vorwiegend Spiele und leichte feuerwehrtechnische Übungen, an den sie Freude finden. Voriges Jahr bestanden alle Mitglieder die Prüfung zum „Kinderfunken“.