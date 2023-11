Feuerwehr im Kleinen Wiesental: Debatte über die Kosten

Schon in der Fragerunde gab es zahlreiche Fragen, die den Nachgang der vorherigen nichtöffentlichen Sitzung betrafen. Bekanntlich hatte der Gemeinderat da mehrheitlich dem Feuerwehr-Kommandanten Hornsteiner das Vertrauen entzogen, der jetzt kommissarisch noch zwei Monate im Amt bleibt. Fragen aus dem Publikum drehten sich um die Weitergabe von Informationen aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Bürgermeister Gerd Schönbett erklärte, dass er die Personalie nach Rücksprache mit den Gemeinderäten an die Presse weitergegeben habe, nachdem diese bereits in sozialen Netzwerken kursierte.

Weitere Fragen bezogen sich auf die Transparenz von Gemeinderatsbeschlüssen und deren Bekanntgabe. Ein anderer Bürger beklagte, dass nach dem abflauenden Streit um die Windkraft nun mit der Feuerwehr-Debatte ein neues Streitthema gefunden sei, das die Gemeinde vor eine Zerreißprobe stelle.