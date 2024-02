Feuerwehr Langenau: Das Jubiläum im Fokus

Neben den Proben kam der Spaß nicht zu kurz, etwa beim Schiibefüür, beim Stadt-Zeltlager in Langenau sowie bei Spielläufen. Einen großen Erfolg fuhren die Nachwuchskräfte mit einer gemischten Mannschaft gemeinsam mit Maulburg bei den Leistungswettkämpfen in Rheinfelden ein. Alle Anforderungen an die Leistungsspange wurden problemlos erfüllt, am Ende gab es sogar den Pokal für die beste Leistungsspangen Mannschaft.