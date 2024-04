Feuerwehr Rheinfelden: Aus vier Abteilungen wird eine einzige

Die Gründungsversammlung im neuen Zentralen Feuerwehrgerätehaus in der Römerstraße war bestens besucht. Kaum einer der in ihren Ausgehuniformen angetretenen Feuerwehrleute aus den bisherigen Abteilungen ließ es sich nehmen, dem historischen Anlass beizuwohnen – glücklicherweise kam es an diesem Montagabend zu keinem Brandalarm.