Rückblick

Schriftführer Dirk Pfeffer blickte auf die Einsätze des vergangenen Jahres zurück. Kommandant Jürgen Bianchi erinnerte an den Großbrand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Niederböllen in der Nacht zum Donnerstag, 13. April 2023. Dabei waren 141 Einsatzkräfte und 36 Fahrzeuge vor Ort, so der Kommandant.

Neues Fahrzeug

Bianchi kündigte an, dass demnächst das 24 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 16/12 ausgemustert werden müsse. Es soll möglichst bis 2027 durch ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) ersetzt werden. „Bezüglich dem Gerätewagen-Transport kann ich sagen“, so Bianchi weiter, „dass das Fahrgestell bei der Firma RUKU zum Aufbau steht.“ Er hoffe, dass es im vierten Quartal 2024 an die Feuerwehr ausgeliefert werde.