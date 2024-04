Feuerwehr Schopfheim: Zu wenige Atemschutzgeräteträger

Rückblick auf Einsätze

Vor der Wahl blickten Lenz und Kommandant Steffen Hofmann in Dialogform auf die Einsätze im Jahr 2023 zurück. Hofmann erinnerte an den Wohnungsbrand eines Mehrfamilienhauses an der Amalienstraße, wo mehrere Personen und Tiere über Steck- und Drehleitern gerettet werden mussten, weil der erste Rettungsweg verraucht war. Er berichtete auch vom ersten ungeplanten Einsatz des neuen Kommandowagens auf der A 6 direkt nach der Abholung. „Bei einem schweren Auffahrunfall übernahmen wir bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Verkehrssicherung und die Erstmaßnahmen“, sagte Hofmann. Er kündigte an, dass das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF) am Donnerstag komme. Das alte HLF ersetzt dann das Tanklöschfahrzeug 1 (TLF1) der Gersbacher Abteilung. Ersetzt wird ferner das TLF 24/50 (Abteilung Stadt) durch ein Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter.

Hofmann bedauerte die geringe Anzahl an Atemschutzgeräteträgern in der Feuerwehr. Nur 91 der 235 Aktiven seien vollständig einsatztauglich unter Atemschutz.