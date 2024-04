Feuerwehr Todtnau: Das einsatzreichste Jahr

Auch in die Ausbildung wurde von den Mitgliedern wieder viel Zeit investiert. Zahlreiche Lehrgänge am Standort konnten besucht werden, aber auch im Landkreis, an der Übungsanlage in Eschbach oder an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal. Vier junge Kameraden konnten im vergangenen Jahr die Lehrgänge Grundausbildung, Sprechfunk und Atemschutz nacheinander besuchen. Hierfür brachten sie über 100 Stunden auf, so die Mitteilung.