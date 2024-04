Feuerwehr Utzenfeld: Freude über 10 000 Euro

In einer kleinen Feierstunde am neuen Feuerwehrgerätehaus im Finstergrund dankte Wietzel für die großzügige Unterstützung, die für Neuanschaffungen eingesetzt würde. So konnte man den „Zustupf“ für den neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) der Feuerwehr sehr gut gebrauchen, wie auch der Vizekommandant der Freiwilligen Feuerwehr Utzenfeld, Alexander Wunderle, sagte. Er schloss sich den Dankesworten an. Es gebe immer eine „große Wunschliste“, fügte er lächelnd hinzu.

Wie Thomas Kollöffel betonte, wolle man mit dieser finanziellen Unterstützung die Anerkennung und Wertschätzung gegenüber den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleuten ausdrücken. Ihr Einsatz sei nicht hoch genug zu schätzen, es sei ein großes Glück, dass es in Baden solche engagierten und gut ausgebildeten Rettungsexperten gebe, die sich für den Schutz der Bevölkerung einsetzten, so der Vertreter des BGV.