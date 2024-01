Feuerwehr Weitenau: Hauptsächlich technische Hilfe geleistet

Wie Abteilungskommandant Thomas Winter berichtete, wurde in das Feuerwehrfahrzeug ein digitales Funkgerät eingebaut. Winter stellte fest: „Es braucht einen Bruchteil länger, mit einem digitalen Gerät eine Verbindung herzustellen. Dafür gibt es zum Beispiel kein Rauschen mehr – aber trotzdem sollte klar und verständlich gesprochen werden.“ Winter machte auch auf die Sanierung des Brandweihers aufmerksam; eine Firma für Abdichtungsarbeiten hat ihn neu beschichtet.

36 aktive Angehörige

Der Abteilungskommandant hat mit Tiziano Berardinucci einen neuen Feuerwehrmann in die Weitenauer Wehr übernommen. Nicht nur er ist neu in der Wehr, sondern auch Max Dürr, der in der Hauptversammlung nicht anwesend war. Laut Winter hat die Feuerwehr nun 36 aktive Angehörige, 16 Mann sind in der Altersmannschaft, zwölf Jungen und zwei Mädchen in der Jugendfeuerwehr. Das Durchschnittsalter beträgt 39,6 Jahre.