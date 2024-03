Feuerwehr Zell 16 Feuerwehreinsätze in 24 Stunden

Der Alltag auf der Wache

In der zweiten Woche zogen die drei weiter zur Feuerwehr des Bezirks Miami Dade. Dies hatte Philipp über private Kontakte organisiert. Einen Tag lang erfuhren sie dort das ganz normale Leben einer Berufsfeuerwache und durften überall mitmachen. „Die Gastfreundschaft war unschlagbar“, sind sie sich einig. Beim 24-Stunden-Einsatz fuhren sie an einem Tag bei 16 Einsätzen mit. Da standen nicht nur Löscheinsätze auf dem Programm, sondern auch einige Verkehrsunfälle – und eine Schießerei. Auch an den Übungen und dem Löschtraining nahmen sie teil, kochten gemeinsam mit den Amerikanern das Mittagsessen in der Küche der Wache. Und beim Einkaufen wurde klar: „Dort besteht eine viel höhere Wertschätzung für die Feuerwehr“, erzählt Seider. Denn für sie sei extra eine Kasse aufgemacht worden und die Kunden sprachen ihren Dank für ihre Arbeit aus.

“Die Gastfreundschaft war unschlagbar“

Die Zeller durften bei Einsätzen dabei sein. /zVg

Auch bei Unfalleinsätzen waren die Zeller Feuerwehrmänner dabei. /zVg

„Dort ist eine höhere Wertschätzung für die Feuerwehr“

Austausch war Gold wert

Für Gaetano Lucchhese ging dann auch ein Traum in Erfüllung: Er durfte selbst ans Steuer des Feuerwehrtrucks und hatte viel Spaß. Vor allem aber der Austausch mit den amerikanischen Feuerwehrleuten sei Gold wert gewesen, berichten die drei. „Auch sie waren sehr interessiert daran, wie es bei uns läuft“, erzählt Philipp. In Miami Dates arbeiten insgesamt 2500 Feuerwehrleute in 80 Feuerwehren, das seien ganz andere Dimensionen. Von Miamis Feuerwehrlegende Bill Gust erhielten die Zeller zudem eine Privatführung durch die Feuerwehrakademie mit riesigem Übungsgelände. „Da gibt es vieles, was wir nicht kennen: gepanzerte Fahrzeuge, Luftboote und eigene Hubschrauber“, erzählt Philipp. Auch der zweite Tag auf einer Feuerwehrmesse sei „definitiv spannend“ gewesen. Und ein Freizeitprogramm gab es natürlich auch. „Das war wirklich eine schön Erfahrung“, so das Fazit der drei. Eine Wiederholung sei nicht ausgeschlossen.

Bill Gust mit den Zellern. /zVg

Die Zeller bei einer Übung. /zVg

Als Helden verabschiedet

Ein letzter Höhepunkt krönte die Reise: Am Flughafen seien sie von der Flughafen-Feuerwehr und vom Bodenpersonal als „Helden“ verabschiedet worden.