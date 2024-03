Feuerwehr Zell: Einsatzreiches Jahr für Zeller Wehr

Jugendgruppe

In das Jahr 2023 startete die Jugend der Abteilung mit acht Mitgliedern, berichtete Jugendgruppenleiter André Stöffler. Hierzu kamen zwei Übernahmen aus der Kindergruppe, vier Neuaufnahmen und zwei Austritte. Somit sind es aktuell zwölf Jugendliche, allesamt Jungs. Das Durchschnittsalter liegt bei elf Jahren.

Im Probejahr wurden Themen wie der Löschangriff, Technische Hilfe, Personensuche und das Fahren mit der Drehleiter vertieft. Zudem nahm die Jugend an zwei Spielläufen in Maulburg und Rümmingen teil. In Rheinfelden wurde die Leistungsspange abgenommen. Und die Jugendlichen unterstützen die Spielestationen beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr.

Feuerwehrverein

Auch der Feuerwehrverein tagte: Alexander Seider berichtete von Anschaffungen, die der Verein für die Abteilung finanzieren konnte. Hierbei erwähnenswert seien die zwei angeschafften Faltzelte, die schon mehrfach, auch im Einsatzfall, gute Dienste erwiesen haben. Viel beschäftigt sei man mit den vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr gewesen. Viele Übungen, Einweisungen in den neuen Einsatzleitwagen und stetige Fortbildungen standen auf dem Programm. Seider hob das besondere Gemeinschaftsgefühl in der Truppe hervor und sehe sowohl den Verein als auch die Abteilung auf einem guten Weg.