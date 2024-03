Feuerwehr Zell: Torsten Weinstein wird stellvertretender Kommandant

Viele Ölspuren beseitigen

Bürgermeister Peter Palme ehrte Jürgen Seider für 20 Jahre Engagement bei der Feuerwehr. In seinem Grußwort drückte er seine Freude über das gute Miteinander mit der freiwilligen Organisation aus. Ihm sei aufgefallen, dass bei einer großen Anzahl an Einsätzen die Feuerwehr Ölspuren beseitigen musste. „Dieser Trend hat sich in diesem Jahr fortgesetzt.“ Er riet den Bürgern, mehr Geld in die Reparatur ihres Fahrzeugs zu stecken. „Die Rechnung der Stadt wird höher als die Reparatur einer Dichtung“, mahnte Palme.

Weinsteins Schlusswort

Nach den Grußworten von Dietmar Fink, Bruno Schmidt (stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands) und Markus Stibi (THW Schopfheim) meldete sich Torsten Weinstein zu Wort. Feuerwehrleute würden aus Spaß und Freude ihr Ehrenamt ausüben, bemerkte er. Es sei daher ein „No-Go“, wenn Feuerwehrleute in Deutschland angepöbelt und Kameraden mit Gegenständen beworfen würden. „Wir müssen als Feuerwehr zusammenstehen“, forderte der neue stellvertretende Zeller Kommandant.