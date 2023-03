Feuerwehr zieht Bilanz Schwere Einsätze gut bewältigt

Zur Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr stellte Kommandant Claus Werner eine genaue Analyse vor. An der Versammlung nahm auch eine Delegation der befreundeten Feuerwehr aus Orehovci in Slowenien teil und belebte so die wegen Corona drei Jahre lang ruhenden Kontakte.

13 Personen gerettet

18 Feuern und Explosionen standen 95 technische Hilfen gegenüber. Dabei wurden 13 Personen gerettet, fünf Personen konnten allerdings nur noch tot geborgen werden. Einige Einsätze hatten recht ungewöhnliche Ursachen. So verlor ein Autofahrer beim Blitz einer nächtlichen Geschwindigkeitsmessung die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich dann überschlug. Auch die Rettung einer Person vom Dach eines Industriegebäudes war nicht alltäglich.