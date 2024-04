Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Samstag, gegen 16.20 Uhr in einem Hotel in der Schauinslandstraße in Muggenbrunn. Der Polizei wurde ein Schwelbrand im Saunabereich gemeldet. Vor Ort sei festgestellt worden, dass sich durch die abstrahlende Hitze eines elektrischen Saunaofens, die in der Nähe stehende Holzwand entzündete und verkohlte, informiert die Polizei. Es entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort, ebenso war die Polizei und ein Rettungswagen im Einsatz.