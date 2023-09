Fische in der Wiese bei Schopfheim Angler betreiben auch Naturschutz

Engler, passionierter Angler und Pressesprecher des Vereins, erklärt, dass neben dem eigentlichen Angeln der Umweltschutz in den vergangenen Jahren „aus der Notwendigkeit heraus“ zum zweiten großen Thema im Verein geworden ist. Mittlerweile sieht man sich auch als Naturschutzverein und setzt sich für den Erhalt des Fischbestands ein.

Wärmeres Wasser

Gerade in den vergangenen beiden Jahren sei durch die warmen Sommer mit wenigen Niederschlägen die Wassertemperatur in der Wiese angestiegen; in Schopfheim spüre man dies durch das weitverzweigte Kanalsystem besonders. Wegen des wärmeren Wassers im Fluss könnten die Fische irgendwann an Sauerstoffmangel sterben, warnt Engler. In einer wärmer werdenden Wiese würden Forellen, die aktuell hauptsächlich geangelt werden, in Zukunft nicht mehr heimisch sein, befürchten die Mitglieder des Vereins.