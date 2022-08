Fischingen Ein Schmuckstück auf vier Rädern

Von Siegfried Feuchter

Fischingen. Nur noch eine Handvoll dieses Kleinwagens mit Frontantrieb, der bis 1935 in Zwickau produziert wurde, gibt es in Deutschland. Erstzulassung war am 4. Juli 1934. Udo Franks Vater Ludwig, ein in der BASF Ludwigshafen beschäftigter Maschinenbau-Ingenieur, hatte damals den Wagen mit seinem Drei-Gang-Getriebe für 1200 Reichsmark gekauft. „Schon als Kind hatte mich dieses Auto fasziniert“, sagt Udo Frank, der in Mannheim aufgewachsen ist. Während des Zweiten Weltkriegs wurde auch die Stadt an Rhein und Neckar stark zerbombt, weshalb Ludwig Frank seine Frau und den kleinen Udo aus Sicherheitsgründen mit dem DKW nach Kulmbach in Oberfranken brachte. Dort lebten die Großeltern von Udo Frank. „Das war eine Zwei-Tagesreise“, erzählt der Oldtimer-Liebhaber, der seit 1990 in Fischingen lebt und beruflich als Diplom-Volkswirt bei der Suchard in Lörrach und bei Prognos Basel jeweils im Marketingbereich tätig war.