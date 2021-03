Fischingen Kostenlose Corona-Tests in Fischingen

Fischingen. Der Gemeindeverwaltungsverband Vorderes Kandertal (GVV) will das Infektionsgeschehen durch kostenlose Antigen-Schnelltestungen der Bürger in den Gemeinden eindämmen und eine weitere Verbreitung des Corona-Virus verhindern, wie es in einer Mitteilung heißt. Die kostenfreien Testungen werden an unterschiedlichen Orten ab der kommenden Woche angeboten. In den Gemeinden Binzen, Eimeldingen und Fischingen werden diese durch den DRK-Ortsverband Weil am Rhein-Haltingen durchgeführt und finden im Wechsel fortlaufend montags von 17 bis 20 Uhr in den jeweiligen Gemeindehallen zunächst bis voraussichtlich Ende April statt. Den Auftakt macht Fischingen am Montag, 15. März, in der Läufelberghalle.