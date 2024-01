Neun Autofahrer sind am Montagmorgen bei einer Polizeikontrolle an der Einmündung der K 6327 bei Fischingen/Schallbach zu schnell unterwegs gewesen. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein war zwischen 7 und 9.30 Uhr auf der Pirsch und überprüfte das Tempo der Fahrzeuge, die an dieser Stelle 70 Stundenkilometer maximal drauf haben dürfen.