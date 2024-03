Fischingen: Schüler haben Lust am Musizieren

Schließlich wurde das Publikum mit „Irish Tune From County Derry“ auf die grüne Insel entführt. Perlende Töne, teils leise, fast schwebend, dann wieder frisch, lebendig und temperamentvoll servierte das Ensemble in „Battle Symphony“. Ein heiterer Frühlingstag, irgendwo in der Natur, melodisch getragen, erklang die „Overture for Woodwind“ mit ihren sanften Tönen. Aber auch moderne Stücke hatte das Orchester mit „Yesterday“ von John Lennon im Repertoire.