Fischingen Vollzugsbeamter wäre Lösung

Fischingen (bea). In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch hat Bürgermeister Axel Moick erste Einblicke in die Ergebnisse einer Verkehrsschau gegeben, die vor kurzem in der Reblandgemeinde stattgefunden hat. Demnach stehen an den Straßen des Orts, insbesondere an der Dorfstraße, aufgrund der vielen Zufahrten und Einmündungen kaum Parkplätze zur Verfügung. Das dort dennoch immer wieder Wagen geparkt werden, ohne den vorgeschriebenen Abstand zu Einmündungen einzuhalten, hat schon für viel Unmut im Ort gesorgt.