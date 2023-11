Flüchtlingsunterbringung: Noch kein Beschluss zur Spanimatt

Größtes Negativsaldo

Mit der Einrichtung einer Gemeinschaftsunterkunft könne die Stadt Zell zukünftig von Anschlussunterbringungen ausgenommen werden, hieß es. Gerade die Anschlussunterbringungen stellten aber nach den Ausführungen aus dem Landratsamt die größere Herausforderung dar, da diese kurzfristig anfallen würden und in der Anzahl nur schwer kalkulierbar seien.

Aktuell hat Zell hier 96 Menschen zu wenig untergebracht und es bestehe auch keine Hoffnung, dass diese benötigten Unterkünfte beschafft werden könnten. Nur wenige Kommunen im Landkreis hätten einen größeren Negativsaldo bei der Unterbringung von Geflüchteten. So erscheint die Schaffung von Gemeinschaftsunterkünften in Zell fast alternativlos, so die Vertreterinnen des Landratsamts.

Infoabend für die Bürger

Am Montag, 4. Dezember wird eine Bürgerinformation mit Landrätin Marion Dammann stattfinden. Im Grundsatz gut, aber im Ablauf der Entscheidungstermine keine gute Wahl, so die Meinung aus dem Ortschaftsrat und der anwesenden Stadträtinnen. Die Information mit Diskussionsmöglichkeiten müssste vor der Entscheidung sein, so der Tenor. Aufgrund des großen Zeitdrucks in der Aufgabenstellung der Bereitstellung von monatlich 100 zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten durch das Landratsamt, erscheint dieser Wunsch realitätsfern, hieß es.

Entscheidung vertagt

Trotz dieser Ausgangslage hat der Ortschaftsrat die Beschlussfassung über die Verpachtung der Fläche an das Landratsamt zur Errichtung der Gemeinschaftsunterkunft vertagt. Das Landratsamt werde die geäußerten Bedenken noch einmal prüfen. Erst danach soll entschieden werden, hieß es in der Sitzung.

Auch von der Tagesordnung der Sitzung des Zeller Rats am 27. November wird das Thema gestrichen, es ist für die Sitzung am 18. Dezember geplant und damit doch erst nach der Info-Veranstaltung.