Flüchtlingsunterbringung: Peter Palme enttäuscht über Absage

Kurzfristig hat sich der Landkreis nun doch gegen eine Unterbringung von Flüchtlingen in den Hallen der ehemaligen Zellaerosol von Thilo Fessmann entschieden. Dies gab das Landratsamt am Freitagmittag bekannt (wir berichteten). Am Dienstagabend, 18. März, hätte eigentlich eine Bürgerinformation zur Unterbringung in Zell stattfinden sollen. Doch auch diese ist nun abgesagt. Und das nach monatelangem Ringen um einen geeigneten Standort?