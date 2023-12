Flüchtlingsunterkunft Spanimatt: Eine Menge Fragen – und Kritik

Weder Sozialdezernentin Elke Zimmermann-Fiscella noch die Landrätin wollten auf die Frage zu den Kosten eingehen. Container oder Hallen seien gleich teuer, hieß es.

Sorge wegen Verkehr

Die Halle soll zwischen Wiese und Bundesstraße stehen. Dort gilt Tempo 100. „Das Tempolimit prüft das Straßenverkehrsbüro“, antwortete Dammann hierzu. Die Flüchtlinge seien durch einen Zaun relativ geschützt.

Als es mit der Frage, warum Deutschland so viele Flüchtlinge aufnehmen müsse, über den konkreten lokalen Bezug hinausging wurde, nahm Dammann dem Kritiker den Wind aus den Segeln, indem sie sagte, Lörrach gehöre zu den 35 Landkreisen in Baden-Württemberg, die gefordert hätten, das Asylrecht zu prüfen und Asylbewerber in Europa gleichmäßig zu verteilen. Eine weitere Stimme kritisierte die Asyl-Praxis generell und erhielt dafür Applaus von den Bürgern.

Gemeinderätin Hannelore Vollmer kehrte zu den Fakten zurück. Sie kritisierte den Betreuungsschlüssel von 1:90 und erhielt zur Auskunft, woanders liege er bei 1:140. Rosch Kadir, Heimleiter in Wiechs, berichtete, dass die Bewohner tagsüber in Kursen seien oder arbeiteten. Er berichtete auch, dass aktuell wöchentlich ein abgelehnter Asylbewerber abgeschoben werde.

Der einzige, der davon sprach, wie die Menschen integriert werden können, war Wolfgang Lindner, der 2015 einen ehrenamtlichen Helferkreis für Flüchtlinge aufgebaut hat und auch jetzt wieder parat steht, was Bürgermeister Palme ausdrücklich lobte. Ortschaftsrätin Stefanie Bauer merkte dazu kritisch an, wie Integration gelingen solle, wenn die Flüchtlinge so weit außerhalb der Ortschaft untergebracht würden.

Paul Hailperin, Grüne, empfahl unter Applaus, das Fessmann-Gebäude nochmals zu prüfen, was Dammann zusagte. Zum Schluss ließ ein Anlieger Dampf ab, sprach von einer „Bananenrepublik“ und erhielt viel Applaus. Seine Anhörung komme noch im Baugenehmigungsverfahren, versicherte Dammann sachlich. Doch zuvor ist noch die Stellungnahme des Ortschaftsrates am 14. Dezember sowie die Abstimmung im Gemeinderat am 18. Dezember erforderlich. Das Landratsamt möchte den Bau im ersten Quartal 2024 durchziehen. Für die Tiefbauarbeiten werden vier Wochen veranschlagt, für den Aufbau der 50 mal 36 Meter großen Halle und der Container sechs Wochen.