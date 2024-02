Förderprogramm: Anpassung an Hitze und Starkregen

Bereits die Temperaturdifferenz zwischen einer sonnenbeschienenen Straße und einer grünen Wiese sei deutlich wahrnehmbar, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Noch deutlicher sei der Temperaturunterschied im Schatten von Bäumen. Um das Stadtklima auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten erträglich zu halten und um so viele Grünflächen wie möglich zu schaffen – und seien sie noch so klein –, setzt die Stadt auf die Mithilfe der Bevölkerung. Die Begrünung soll demnach durch die Verdunstungswirkung für einen Temperaturausgleich sorgen, entsiegelte, unverdichtete und begrünte Flächen sollen eine große Rolle bei der Bewältigung von Starkregen spielen.