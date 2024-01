Förderverein in Steinen: Neues Austauschprojekt zur Demokratiebildung

Das Programm steht unter dem Motto „Demokratie hier und anderswo“. Geplant ist ein gemeinsamer Besuch des EU-Parlaments in Straßburg.

Angesichts der jüngsten politischen Entwicklungen in Polen, wie die umstrittene Justizreform der Vorgängerregierung und das zähe Ringen des Bündnisses des Wahlsiegers Donald Tusk um die Regierungsgewalt, sind von diesem Austausch spannende Perspektiven für die Schüler beider Länder zu erwarten, so der Förderverein.

Arbeitsreiches Jahr

Bei alledem durfte der Rückblick auf das bewegte und arbeitsreiche Jahr nach den Vorstandsneuwahlen 2023 nicht fehlen.

Ein besonderes Highlight bildeten das Schulfest und die Projekttage, die im Zeichen der Künstlerin Meret Oppenheim standen. Die berühmte Surrealistin wurde 1913 in Berlin geboren und verbrachte prägende Kindheits- und Jugendjahre in Steinen. Mit den Feierlichkeiten und einem spannenden Vortrag des in Stuttgart lehrenden Kunstprofessors David Quigley feierte das Meret-Oppenheim-Schulzentrum den 110. Geburtstag seiner prominenten Namensgeberin. Ermöglicht wurden diese und viele andere Projekte durch zahlreiche ehrenamtlich erbrachte Arbeitsstunden der Vorstandsmitglieder.

Der hohe Zeitaufwand für planerische, administrative, strategische und kommunikative Aufgaben hat sich offenbar gelohnt: Durch Werbung in den Klassen und auf Veranstaltungen konnten Neumitglieder gewonnen und Spenden gesammelt werden.

Derzeit zählt der Förderverein des Meret-Oppenheim-Schulzentrums 127 Mitglieder, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.