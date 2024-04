Frauenverein Wyhlen: Aktiv und äußerst großzügig

Rückblick

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder berichtete Schriftführerin Marita Viereck über die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr. Diese waren das Catering für den Neujahrsempfang der Gemeinde, Mithilfe beim monatlichen Senioren-Mittagstisch, Getränke- und Essensausgabe bei drei Blutspendeaktionen des DRK, Präsentation beim 50-Jährigen „dm-Jubiläum“, Kaffee- und Kuchenverkauf bei „klassikanderswo“ im Emilienpark Grenzach, Verkaufsstand am Weihnachtsmarkt in Grenzach sowie Überbringen von Grättimännern an die Bewohner der Himmelspforte Wyhlen. Dazu wurden Vereinsmitglieder bei einem runden Geburtstag mit persönlichen Geburtstagsgrüßen und Präsent bedacht.

Statistik

Wie Kassiererin Heidi Hotz berichtete, zählte der Verein Stand Neujahr genau 234 Mitglieder. Die Kassenlage sei so zufriedenstellend, dass es möglich geworden war, je eine Spende dem Frauenhaus Lörrach und dem Waldkindergarten Wyhlen zukommen zu lassen.