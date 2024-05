Die Helfer rund um Wüst hatten alle Hände voll zu tun. Derzeit besteht das Team aus sechs Mitarbeitern. Matthias Wüst wird unterstützt durch Yvonne Eich, die ebenfalls zur Fachangestellten für Bäderbetriebe ausgebildet ist. Neu im Team ist der Fachangestellte für Bäderbetriebe Ralf Wetzel. Heinz Wüst unterstützt beim Frühschwimmen. An der Kasse sitzt wie in den vergangen Jahren Gesa Züffle, neu hinzu kommt Stefanie Danner. An den Wochenenden wird das Team durch ehrenamtliche Helfer des DLRG unterstützt.

DLRG unterstützt

Der Verein erhält für seine Dienste eine Entschädigung. Für Wüst beginnt mit der Badesaison eine lange und teils buchstäblich heiße Arbeitsphase. Dennoch freut er sich wieder auf den Badebetrieb, was ihm deutlich anzumerken ist.

Wachdienst kontrolliert

„Glücklicherweise gab es in Schopfheim bisher keine unangenehmen Zwischenfälle wie in anderen Bädern,“ so Wüst. Dennoch wird auch in diesem Jahr nachts wieder ein Wachdienst zur Kontrolle eingesetzt werden. Damit habe man in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht, Fälle von Vandalismus gingen deutlich zurück.