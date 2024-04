Freibad Schopfheim: Keine Erhöhung der Eintrittspreise

Preise

Ein Einzeleintritt für Erwachsene kostet demnach weiterhin 4,50 Euro; Ermäßigte – vor allem Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren – zahlen drei Euro, und eine Tageskarte für Familien kostet zwei Euro. Ab 18 Uhr kommt man günstiger ins Bad: Erwachsenen zahlen noch 3,20 Euro, Ermäßigte zwei Euro. Einen Mengenrabatt auf den Eintrittspreis gibt es beim Kauf einer Zehnerkarte: Diese kosten 41 Euro (Erwachsene) beziehungsweise 27 Euro (Ermäßigte). Je nach dem, wie oft und mit wie viel Anhang man das Schwimmbad besucht, lohnt sich auch ein Saisonkarte: Erwachsene zahlen 90 Euro, Ermäßigte 65 Euro. Die Familienkarte (zwei Elternteile plus alle Kinder) kostet 180 Euro, Alleinerziehende (ein Elternteil plus alle Kinder) zahlen 115 Euro. Nochmals zwischen zehn und zwanzig Prozent günstiger wird es, wenn man den Vorverkauf nutzt. Der Vorverkauf beginnt laut Mitteilung der Verwaltung am Montag, den 29. April.

Saison

Die Badesaison soll in diesem Jahr eine Woche länger dauern als üblich. Grundsätzlich läuft sie laut Betriebskonzept von Mitte Mai bis Ende der Sommerferien in Baden-Württemberg; heuer gibt es allerdings (mindestens) eine Woche Verlängerung in Richtung Herbst. Heißt: Das Bad öffnet am Samstag, 11. Mai, und schließt am Sonntag, 15. September. Und: Sollte es im September nach der regulären Saisonzeit weiterhin sommerlich warm bleiben, kann die Betriebsleitung entscheiden die Saison um eine weitere Woche zu verlängern, hält das Betriebskonzept fest. Geöffnet wäre dann sogar bis 22. September.