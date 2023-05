Freibad Schopfheim Saisonstart bei eiskaltem Wetter

„Wir haben in den letzten zwei Wochen richtig angelangt, damit es mit der Eröffnung Mitte Mai klappt“, sagte Wüst. Überhaupt, so Wüst, habe er ein sehr gutes Team mit zwei Fachangestellten für Bäderbetriebe sowie drei Frauen an der Kasse. Dazu unterstütze ihn sein Vater Heinz Wüst beim Frühschwimmen. Zum erweiterten Team gehören auch Reinigungskräfte, und wie in der Vergangenheit unterstützen Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe den Betrieb am Wochenende. Die Freibad-Gastronomie befindet sich wie im Vorjahr in den bewährten Händen von Tesfaldet Reda.