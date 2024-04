Freiwillige Feuerwehr Kandern: Kommandant Günter Lenke hört auf

Gesamtkommandant Günter Lenke hat die Einsätze geleitet – wie beim Brand in Riedlingen. Foto: zVg/Freiwillige Feuerwehr Kandern

Bis 2017 arbeitete er als Chemietechnologe bei der Novartis AG in Basel. Diese legte seinem Ehrenamt keine Steine in den Weg: „Ich wurde immer zu Einsätzen, Fortbildungen und Übungen freigestellt, ohne Kosten bei der Stadt einzufordern.“ Sehr dankbar ist Lenke für die Unterstützung durch seine Ehefrau Gerlinde und die drei Kinder. Und dafür, dass ein Kommandant auch mal Freizeit hat, sorgen zwei Stellvertreter. „Ich hatte immer sehr gute Stellvertreter und tolle Abteilungskommandaten“, freut er sich.

Schwere Zeit nach Brand

Das für ihn emotionalste Ereignis war der Brand des Kanderner Feuerwehrgerätehauses am 5. Juli 2013. Beim Anruf der Polizei habe er zuerst an einen Scherz gedacht, erinnert er sich, und: „Es war ganz schwer, auch die Zeit danach.“ Erst im Mai 2016 konnte die Feuerwehr wieder in ihr neu errichtetes Domizil einziehen.

Einsätze bleiben im Kopf

In Lenkes Amtszeit fiel die Serie von Brandstiftungen in den Mehrfamilienhäusern an der Waldeckstraße: „Da standen die Leute auf dem Balkon und riefen um Hilfe.“ Auch gab es immer wieder Sturm- und Hochwassereinsätze. Letzteres, so Lenke, sei besser geworden seit Fertigstellung der Kanderner Hochwassersicherung. Ein schlimmes Jahr sei 2005 gewesen: Zwei Tote gab es beim Flugzeugabsturz an der Scheideck, dazu kam der Großbrand in der Rehaklinik Marzell, ein heftiges Hagelunwetter und in Hammerstein der Großbrand eines Stalls mit 50 Rindern. In sein Gedächtnis eingebrannt haben sich auch die vielen Verkehrsunfälle in den 1980er- und 1990er-Jahren auf der L134 durch das Kandertal: „Da ist man manchmal nachts im Bett gelegen und hat die Verstorbenen und Verletzten gezählt.“ Zur Bewältigung solcher schweren Einsätze, sagt Lenke, helfe den Kameraden: „Reden, reden, reden. Das ist ganz wichtig.“ Bei Bedarf stehen zudem Notfallseelsorger bereit.