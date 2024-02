Freiwillige Feuerwehr: Zu einem Brand ausgerückt

Nachfolgend erhob sich Bürgermeister Gerd Schönbett und dankte im Namen der Einwohner und des Gemeinderats den Kameraden für ihren unermüdlichen Einsatz. Er blickte auf ein schwieriges Jahr voraus in dem man weiterhin an einem Feuerwehrbedarfsplan arbeitet und hierzu die Gemeinde Vogtsburg am Kaiserstuhl als Vorbild nehmen will. Mit der Absegnung der Budgets zeige die Verwaltung und der Gemeinderat auch ihre Wertschätzung gegenüber den Wehrmännern. Abschließend wünschte er der Abteilung möglichst wenige Einsätze im bevorstehenden Jahr.