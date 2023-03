Freundeskreis Mouscron Jetzt mit neuer Grundlage

Freundschaft pflegen

Dazu zähle auch das Bestreben nach wichtigen rechtlichen Grundlagen für einen Verein. Wichtig sei die Gemeinnützigkeit, die Festschreibung der Aufgaben, die Zielsetzung und entsprechende Versicherungen. Das Wichtigste sei jedoch, Grundlagen zu schaffen, um die Freundschaft zwischen Rheinfelden und Mouscron auch weiterhin zu pflegen, zu halten und zu vertiefen. Wie sich die Freundschaft der beiden Städte bisher entwickelte, darauf verwies Reinhard Börner in einem kurzen Rückblick.

Unterstützung der Stadt

Grußworte von Seiten der Stadt richtete Bürgermeisterin Kristin Schippmann an die Gründungsversammlung. Sie sagte, dass es anlässlich der Verbindungen zu Mouscron und der vielen freundschaftlichen Treffen auch konsequent und gut sei, aus dem Freundeskreis einen eingetragenen Verein zu machen. Die vielen Anlässe würden zeigen, wie gut jetzt auch eine Vereinsgründung sei, hinter der auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt stehe. Von Seiten der Stadt versprach sie dem neuen Verein jedwede Unterstützung, so auch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit dem Kulturamt.