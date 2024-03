Fröhnd: Der große Solarpark kommt bald ins Dorf

Blick auf Pfaffenberg von der Fläche des Solarparks aus. /Verena Wehrle

Ökologische Aufwertung

Da hier im Sommer 2,5 Meter hoher Adlerfarn wächst, wird die Fläche künftig von einem insektenschonenden Mäher bewirtschaftet. Zusätzlich sollen hier Schafe weiden, erzählt Engesser – und das auf 3,75 Hektar. „Damit wird die Fläche ökologisch aufgewertet und es entsteht eine größere Artenvielfalt.“ Dass das Projekt ökologisch begleitet wird, zeigen auch die zwei Totholzhaufen, die eigens für Eidechsen angelegt wurden. Der bisherige Wanderweg soll um den Solarpark herum geführt werden. Ein Zaun rund um die Fläche wird mit einem Abstand von zehn Metern vom Wald errichtet.

Die Vorgeschichte

Ursprünglich wollte die Energiedienst auf einer Privatfläche in Künaberg einen Solarpark errichten. Dies sei aber am Naturschutz gescheitert, sagt Engesser. Parallel dazu habe die Gemeinde mit der EWS Kontakt aufgenommen und die Fläche in Oberhepschingen vorgeschlagen. Es folgten Prüfungen des Arten- und Umweltschutzes. Der Flächennutzungsplan musste geändert, der Bebauungsplan aufgestellt werden.

Im Dezember 2021 wurde der Aufstellungsbeschluss gefasst. Der Bauantrag der EWS wurde kürzlich verabschiedet und der Gemeinderat hat sein Einvernehmen erteilt.

Der Zeitplan

Mit der Baugenehmigung erhielt die EWS dann am 13. Februar das offizielle „Go“. Baubeginn ist laut Projektleiterin Kircheisen bereits am 2. April, also schon eine Woche vor dem Spatenstich. Die Inbetriebnahme ist für September/Oktober geplant. Und dann will die EWS voraussichtlich 17 Jahre lang im kleinen Ortsteil Oberhepschingen Ökostrom erzeugen.

Der Solarpark in Zahlen

Fläche:

rund fünf Hektar und damit so groß wie etwa sieben Fußballfelder.

Einsparung:

Die Anlage wird dabei (im Vergleich zum allgemeinen deutschen Strommix 2022) 1 700 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen.

Erwartete Stromproduktion:

etwa 4,7 Gigawattstunden pro Jahr. Die Anlage soll Strom für rund 1 550 Haushalte erzeugen (bei einem angenommenen Durchschnittsverbrauch von 3000 kWh/Haushalt)

Gesamtinvestitionsvolumen:

4 Millionen Euro